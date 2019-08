Rousseau, M5S: voto iscritti non si baratta. Attacco hacker? Una bufala

Pd ha i propri organi decisionali, noi abbiamo il nostro: gli iscritti».



Il voto su Rousseau/ La democrazia diretta e la fine di un equivoco

ar votare i propri iscritti sulle scelte fondamentali per l'Italia è il metodo del MoVimento 5 Stelle. Rappresenta da sempre il nostro valore fondante ed è altamente democratico. In Germania, che come l'Italia è una democrazia parlamentare, la Spd ha dato sempre la parola finale agli iscritti nell'approvare la 'Grosse Koalition' con la Cdu. Sono valori democratici che non barattiamo per nulla e chiediamo vengano rispettati. Ilha i propri organi decisionali, noi abbiamo il nostro: gli iscritti».

«Il quesito suverrà formulato in funzione di quello che sta avvenendo in questi giorni e in queste ore. Posso garantire che ci sarà lo sforzo massimo di rendere il quesito neutro. Rifarsi aè per me doveroso, perché se sono stato eletto in Senato è perché ho accettato che la piattaforma Rousseau, di cui tanti dicono male, promuovesse degli esercizi di democrazia diretta», ha detto a Sky TG24 il presidente della Commissione parlamentare Antimafia ed esponente delNicola Morra.