Rousseau, 79,3% per governo Pd-M5S. Di Maio: «Legislatura finirà ciclo di 5 anni»

A sinistra parla Zingaretti guardando al futuro: «con la chiusura del lavoro programmatico si è fatto un altro passo avanti per un Governo di svolta. Ridurre le tasse sul lavoro, sviluppo economico, green economy, rilancio di scuola, università e ricerca, modifica radicale dei decreti sicurezza. Ora andiamo a cambiare l'Italia», ha detto. E uno dei protagonisti dell'intesa, il presidente della camera Roberto Fico, sembra assolutamente d'accordo: «oggi ilha deciso di non arrendersi e di continuare il lavoro parlamentare per la realizzazione del proprio programma, votato da milioni di italiani appena un anno e mezzo fa».In una giornata dominata dall'attesa delle percentuali che sarebbero uscite dalla piattaforma della Casaleggio associati, le delegazioni di Pd e M5s hanno continuato a lavorare per approfondire il lavoro sul programma comune. Un programma che ormai è chiuso, ha assicurato Graziano Delrio, mentre i Cinque stelle sottolineano come tutti i 20 punti da loro proposti siano stati assorbiti nell'intesa. Resta da definire la squadra di governo e naturalmente in queste ore impazza il toto-nomi, con le figure da sistemare nelle varie caselle del futuro esecutivo giallo-rosso. Resta la certezza che il Quirinale sta seguendo con attenzione l'evoluzione della crisi e la sua tempistica. Il Colle vorrebbe chiudere tutto il percorso entro questa settimana. I riflettori sono in particolare puntati su alcuni ministeri chiave come gli Interni (rumours indicano un tecnico), Esteri e, soprattutto, Economia.Decisivo infatti sarà il nome del ministro dell'Economia, sia perchè il capo dello Stato rimane molto preoccupato per la tenuta dei conti pubblici sia perchè la prima emergenza che Giuseppe Conte dovrà affrontare sarà la scrittura della legge di Bilancio 2020 che dovrà essere composta nel giro di poche settimane. Resterà sicuramente fuori dall'esecutivo uno dei protagonisti Andrea Orlando che continuerà a seguire il partito in stretto contatto con Nicola Zingaretti. Chiusa la tormentata vicenda dei vicepremier, l'esecutivo si avvia verso una composizione rigidamente bipartisan, attraverso un complesso equilibrio di presenze nei vari ministeri. Potrebbe essere ancora necessario per chiudere il cerchio un incontro a tre Conte-Zingaretti-Di Maio. Dall'opposizione immediata è stata la replica di: «Il governo delle poltrone dura poco, non possono scappare dal voto per sempre. A testa alta, pronti a difendere gli Italiani e a tornare a vincere! Onore e dignità valgono più di 100 ministeri». Replica a distanza dell'ex alleato Luigi Di Maio: «La crisi c'è stata per un gesto irresponsabile di Salvini. Al governo ci potevi stare - ha affondato - e hai deciso di metterti da parte».