Di Maio alla Lega: «Sul salario minimo non si può più aspettare»

«La Lega dice che l'accordo non c'è? Per me bisogna andare avanti come un treno e se qualcuno che gode a vedere questi ragazzi sfruttati non vuole lo dica. Se l'obiettivo è aiutare queste persone passiamo ai fatti, io mi sono stancato di aspettare», ha detto Luigi Di Maio in un video su Fb dove ricorda«qualche giorno fa è stata fatta una riunione con la Lega che si era chiusa con un accordo. Oggi sento che la Lega dice che l'accordo non c'è...».

«Sono contento che in queste ore si sia raggiunto un accordo di maggioranza» sul salario minimo orario. Così il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, in occasione della presentazione del Rapporto Inps. Si tratta per Di Maio di «una legge di civiltà» per cui auspica «non ci siano divisioni tra maggioranza e opposizioni». E aggiunge: «non è più accettabile che in Italia ci siano cittadini pagati due o tre euro l'ora».«Il Parlamento è a lavoro per approvare il salario minimo, il tema dei 'working poor' appare quanto mai attuale ed è necessario affrontarlo, visto che lo studio dell'Inps oggi certifica che il 29% dei contratti di lavoro attualmente attivi si colloca al di sotto dei 9 euro lordi», spiega Di Maio, secondo cui l'intervento sul salario minimo legale «allinea l'Italia agli altri Paesi europei».LEGGI ANCHE....> Lavoro, von der Leyen: «Mi batterò per salario minimo in tutti i Paesi»