ROMA Foto in primo piano, sorriso radioso ma velato di stanchezza: «Io sono pronta per fare la mia parte». Scrive sul profilo Instagram Ilaria Salis, a un giorno dal successo ottenuto da Alleanza verdi e sinistra alle elezioni europee. Il partito rosso-verde si è portato a casa il 6,8% superando qualsiasi previsione data dai sondaggi nelle ultime settimane, che stimavano per il partito un 4,6%. E i due leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, hanno subito richiamato all’ordine Pd e M5S: «Cresceremo ancora perché abbiamo un’idea chiara e abbiamo il coraggio di dire ciò che pensiamo. Siamo i più determinati nella costruzione di una alternativa. Ci rivolgiamo ad Elly Schlein e Conte. Questa responsabilità è collettiva».

APPROFONDIMENTI Ilaria Salis diventa europarlamentare Da Ilaria Salis e Roberto Vannacci fino a Pasquale Tridico, i nomi degli eletti

Giorgia Meloni ed Elly Schlein, il doppio successo che polarizza la politica (oltre i sondaggi della vigilia) Foto

Preferenze

L’insegnate 39enne ha fatto il pieno di preferenze: a Nord Ovest veleggia oltre i 115 mila voti e al sud se ne aggiungono altri 50 mila. Con questi numeri, la sua elezione tra i sei candidati che Avs porterà a Strasburgo è praticamente certa. Come anche quella di Ignazio Marino, ex sindaco di Roma, Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace, piccolo comune calabrese, e figura simbolo del contestato modello di integrazione dei migranti. Ma anche Leoluca Orlando, conosciuto per la sua forte opposizione al clan mafioso Cosa nostra.

Liberazione

E quindi ora una domanda è lecita: quando verrà liberata Salis? «Ora dobbiamo attendere un passaggio formale in cui Ilaria sarà proclamata parlamentare - spiega l’avvocato di Salis, Eugenio Losco - Una volta avvenuto ciò, presenteremo una richiesta ai giudici ungheresi per la sua scarcerazione». Ilaria ha diritto all'immunità parlamentare secondo l'articolo 9 del protocollo 7 sull'immunità dei parlamentari europei, secondo cui i membri dell'Eurocamera hanno delle protezioni legali speciali per la durata delle sessioni parlamentari, tra cui l'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario, nel proprio Paese e negli altri Stati membri dell'Ue.

Così, «L'Ungheria non potrà che prenderne atto e disporre la scarcerazione. Se non dovesse riconoscerle l’immunità, procederemo con i provvedimenti del caso alla corte Europea - specifica Losco - Non mi aspetto che questo accada, ma nel caso agiremo di conseguenza». Ma una data sul possibile rientro della maestra antifascita già c’è: «Questo passaggio deve essere garantito entro il 16 luglio, perché ci sarà la prima seduta parlamentare, a cui Ilaria deve prendere parte».

Il commento

«Non riesco ancora a crederci né a descrivere la mia emozione - scrive sul profilo Instagram Salis - Il mio primo pensiero va a tutte le persone detenute in Italia e all'estero e ai loro diritti. A chiunque combatte per la libertà e l'uguaglianza e si trova a subire ingiustizie». L’insegnante brianzola ha poi esortato i propri seguaci a investire «questa forza collettiva e coraggiosa che si è manifestata nei miei confronti» in «Italia, in Europa e nel mondo intero!».

Candidature

Quella di Ilaria è stata una delle candidature simbolo di Avs per questa tornata elettorale. La strategia dei verdi, che si è dimostrata vincente, è stata quella di far convergere la campagna elettorale attorno a volti noti nel panorama nazionale, senza mai deviare dai temi cari alla sinistra. «Ne abbiamo sentite molte. Ci hanno accusato di usare candidature a fini strumentali e di aver messo a rischio la condizione di chi era già a rischio. Ora posso dire che abbiamo fatto bene ad agire», ha dichiarato domenica Fratoianni.