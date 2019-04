Bus fermi, buche e nidi chiusi: ecco i rischi per Roma con i tagli al decreto

Salva Roma? Che i servizi già precari di cui usufruiscono gli utenti della Capitale e in carico al Campidoglio potrebbero sprofondare ancora di più: autobus vecchi ancora più vecchi, asili nido che rimangono chiusi, scuole senza manutenzione, strade crivellate di buche ancora più malmesse senza fondi per i ciclici interventi di risanamento che servono. E c’è anche il forte rischio che aumentino le tasse. C’è già l’Irpef più alta d’Italia. Ma potrebbero essere ritoccate all’insù anche altre imposte. Il congegno sul quale si reggono i conti di Roma rischia di saltare in aria. Poiché i soldi incassati con l’Irpef dei romani, con il contributo dello Stato e con le tasse aeroportuali, dal 2022 non basteranno più a saldare le rate dei mutui in scadenza. Un quadro fosco confermato dall’assessore al Bilancio del Campidoglio, Gianni Lemmetti, che a Il Messaggero ha detto: «Dal 2021 il Bilancio di Roma inizierà a scricchiolare, poi ci sarà il crollo».



Cosa significa davvero gettare alle ortiche un provvedimento a costo zero come il? Che i servizi già precari di cui usufruiscono gli utenti della Capitale e in carico al Campidoglio potrebbero sprofondare ancora di più: autobus vecchi ancora più vecchi, asili nido che rimangono chiusi, scuole senza manutenzione, strade crivellate di buche ancora più malmesse senza fondi per i ciclici interventi di risanamento che servono. E c'è anche il forte rischio che aumentino le tasse. C'è già l'Irpef più alta d'Italia. Ma potrebbero essere ritoccate all'insù anche altre imposte. Il congegno sul quale si reggono i conti di Roma rischia di saltare in aria. Poiché i soldi incassati con l'Irpef dei romani, con il contributo dello Stato e con le tasse aeroportuali, dal 2022 non basteranno più a saldare le rate dei mutui in scadenza. Un quadro fosco confermato dall'assessore al Bilancio del Campidoglio, Gianni Lemmetti, che a Il Messaggero ha detto: «Dal 2021 il Bilancio di Roma inizierà a scricchiolare, poi ci sarà il crollo».

Soffia aria di burrasca a Palazzo Senatorio: «In caso di default quali servizi dovremmo rivedere?», la domanda che si aggira da giorni nelle stanze del Comune perché con un taglio annuale al Bilancio di 150 milioni di euro la coperta si restringerebbe ancora di più e la politica dei tagli diventerebbe una necessità. In tal senso, iniziano ad arrivare le prime risposte dopo che agli uffici del Bilancio è stato dato mandato di compiere delle analisi e ipotizzare delle contro misure. Tecnicamente, gli uffici hanno realizzato delle proiezioni su cosa succederebbe realmente a partire dal 2022. E i risultati di quelle analisi restituiscono la fotografia di un collasso. Si arriverebbe a non avere alcuna agibilità finanziaria non solo nella programmazione e nell’implementazione dei servizi a lungo termine, ma ci sarebbe il blocco di quelli ordinari. La paralisi, e quindi il default. Tra i settori che potenzialmente rischiano di finire nella cesoia, ci sono i trasporti, le scuole e dunque la manutenzione per oltre mille plessi gestiti direttamente dal Comune, nonché la manutenzione stradale. Tutti settori in cui la Capitale non ha brillato negli ultimi anni in termini di efficienza. Per l’articolato sistema dei trasporti della Capitale è fondamentale rinnovare il parco mezzi. La flotta attualmente a disposizione è vecchia, con un’età media che supera i dodici anni, e dal 2022 è necessario dotarsi di autobus nuovi e più sostenibili. Senza il Salva Roma il futuro della mobilità della Capitale sarebbe definitivamente ipotecata. Si dovrebbe rinunciare a nuovi acquisti che sono invece esiziali. Ma non solo. A pagarne le spese potrebbero essere anche gli automobilisti e i motociclisti.



SPADA DI DAMOCLE

Un’altra spada di Damocle, infatti, è rappresentata dalla cura delle strade, già molto problematica adesso visto i moltissimi tratti di carreggiate crivellati dalle buche e dai dislivelli. Rinunciando al Salva Roma il Comune dovrà dire addio a molti interventi – attenzione – di manutenzione ordinaria, congelando, ad esempio, la cura di almeno cinquanta chilometri di strade che sarebbero letteralmente abbandonate. Questo si tradurrebbe anche in un’esplosione di richieste danni da parte degli automobilisti che subiscono incidenti a causa delle pessime condizioni dell’asfalto. E quindi Adir, Assicurazioni di Roma, dovrebbe accantonare cifre da capogiro per rimborsare chi fa causa. E già in passato, senza il rischio “default” gli importi licenziati sono stati vertiginosi. Qualche dato? La spesa dei rimborsi erogata per conto del Campidoglio nel 2017, ad esempio, aveva raggiunto i 7 milioni di euro per poi quasi raddoppiare nel 2018, dove si è arrivati a una stima di 13 milioni da risarcire per circa 4.500 sinistri.

Sabato 27 Aprile 2019, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 07:00

