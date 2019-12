Salva-Stati, tensione nel governo: questa sera il vertice di maggioranza

Si svolgerà in serata, tra le otto e le nove a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza sulla questione del fondo salva Stati con il premier Giuseppe Conte. L'incontro si tiene alla vigilia delle comunicazioni del premier alle Camere, alle 13 a Montecitorio e alle 15,30 al Senato, dopo le ennesime fibrillazioni nel governo tra Luigi Di Maio che pretende modifiche alla riforma del fonda Salva Stati ed il premier Giuseppe Conte ed il Pd, che oggi all'unisono hanno invocato lo stop alle ostilità per evitare che il Paese perda «credibilità».

Mes, Salvini: «M5S non cambi idea per salvare poltrone»

Mes, mossa Conte-Gualtieri: veto sulle banche per rimandare

Un argomento, il Mes, sul quale negli ultimi giorni c'è stata alta tensione. Luigi Di Maio ha chiesto una «riflessione», perchè l'Italia «non può firmare al buio». Parole che hanno fatto scattare la replica secca del Pd: «Sul Mes in queste ore ci giochiamo la credibilità del Paese, l'andamento dello spread e dei mercati. Non si può giocare con il fuoco», ha ammonito il capodelegazione dem al governo Dario Franceschini. «Mi aspetto -gli ha fatto eco Graziano Delrio- che le legittime critiche del nostro alleato non portino a provocare una crisi di credibilità per il Paese. Questo sarebbe grave». In serata il M5S ha invitato il Pd a non «alzare i toni» e a lavorare per trovare «un punto di intesa».

Giorgia Meloni: «Il premier torni sui suoi passi se svende gli interessi nazionali denuncia per alto tradimento»

Sulla questione è intervenuto in mattinata anche il leader della Lega Matteo Salvini. «Conto sul fatto che i Cinque Stelle non cambino idea visto che su questo l'hanno sempre pensata come noi. Mi auguro che per salvare qualche poltrona non ci sia qualcuno che cambia idea», ha dichiarato. Gli fa eco Giorgia Meloni: la leader di Fdi sostiene «che dovrebbe cadere il governo sul Mes. Nel senso che se Di Maio ha un briciolo di dignità questo è il momento in cui lo deve dimostrare. Basta proclami, Luigi Di Maio. I numeri in Parlamento ce li hai tu».

Ha chiesto «un pò di pazienza» il premier Giuseppe Conte. «Lunedì in Parlamento metteremo tutti i tasselli al loro posto. Inizieremo a spazzare via tutte le fesserie che sono state dette. Ne ho ascoltate tante. Sono molto paziente ma il momento in cui dovremo spazzare via le chiacchiere che sono state fatte sarà lunedì», ha assicurato il presidente del Consiglio.Prima del Parlamento però, molto probabilmente, ci sarà una tappa a palazzo Chigi, dove le forze di maggioranza dovranno trovare una sintesi, alla vigilia delle comunicazioni di Conte alla Camera e al Senato in programma proprio lunedì.

