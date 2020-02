Salvini a Napoli: centro blindato, incontro con gli imprenditori da Marinella. Proteste per lo stop alla funicolare

È un centro di Napoli blindato quello che aspetta il leader della Lega, Matteo Salvini. Camionette della polizia sono già sistemate lungo via Toledo dove, al Teatro Augusteo, Salvini parteciperà, alle ore 18,30, ad un incontro con i militanti. A diversi metri di distanza, circa un'ora prima dell'inizio dell'intervento di Salvini, è previsto un corteo di protesta dei centri sociali. Disposta, per ragioni di sicurezza, anche la chiusura della Funicolare centrale che si trova proprio accanto all'entrata del teatro. Salvini ha incontrato alcuni imprenditori partenopei negli uffici di Maurizio Marinella, alla Riviera di Chiaia.

Momenti di tensione davanti al teatro Augusteo. Alcuni cittadini, in particolare un genitore con un bimbo in passeggino a seguito, hanno protestato per la chiusura della funicolare la cui sede centrale è situata proprio accanto al teatro Augusteo, chiusura disposta dal questore per motivi di ordine pubblico in occasione della manifestazione politica. Simpatizzanti e militanti della Lega che hanno iniziato a loro volta ad inveire contro il cittadino. È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per calmare gli animi.



Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA