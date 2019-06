«È venuto a un solo convegno della Lega e poi ho scoperto che era nostro consulente per l'energia, mio personale...anche i giornalisti dovrebbero fare più attenzione quando scrivono certe cose», ha detto in Transatlantico Matteo Salvini parlando con i giornalisti. «L'ho incontrato una volta, non conosco gli atti. Preoccupato dagli sviluppo dell'inchiesta? Assolutamente no», ha risposto il leader della Lega.