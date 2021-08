Il patto Salvini-Berlusconi: super gruppo per il Colle

Hanno minimizzato il caso Durigon, sperando che Draghi lo lasci al suo posto. Hanno condiviso la preoccupazione per l'arrivo dei profughi afghani e i dubbi salvinisti sulla condotta del Viminale non lasciano insensibile Berlusconi. Si sono detti che «la federazione dei partiti del centrodestra si farà», ma il nodo Meloni, che è fuori da questo discorso, resta un macigno non facile da superare. Ecco l'esordio di Salvini a Villa Certosa, e con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati