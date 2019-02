Salvini-Berlusconi, resta il grande gelo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 8 Febbraio 2019, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCARA - Uno parla della Cina, del «risorgente impero ottomano» e dell'Europa come «baluardo dei valori occidentali». L'altro parla solo, e soltanto, dell'Abruzzo.Perché tra Berlusconi e Salvini - seduti lontanissimi sul tavolo della chiusura della campagna elettorale a Pescara, e nessuno sorride all'altro neanche per fare scena - il centrodestra italiano, che sarebbe dovuto essere il cuore dell'incontro, è il tema tabù. Siccome Silvio lo vuole troppo, e Matteo non lo vuole per niente, entrambi divagano. Il Cavaliere lo fa soffrendo (ma un paio di volte gli parte la frizione: «Il centrodestra unito è il passato, il presente e il futuro»), mentre il Capitano lo fa godendo. «Il centrodestra italiano? Chiedete al ministro dell'Interno francese la prossima settimana quando viene qua», salvineggia Salvini con questo voluto non sense. Che ricalca - nella strapiena conferenza che i due più la Meloni hanno tenuto nella sala consiliare in vista del voto regionale di domenica - le risposte precedenti sulla nuova guerra Roma-Parigi: «Che cosa ne penso? Penso che possiamo invitare qui il ministro francese e vi risponde lui. Perché io parlo solo di Abruzzo». Benissimo. Anzi, malissimo.