Salvini a Bonafede: autoerotismo in pubblico torni a essere reato

Martedì 18 Settembre 2018, 20:50 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 21:09

La Lega vuole far tornare un reato masturbarsi in pubblico. Lo chiede il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.«Masturbarsi in pubblico non è più reato, come deciso dal governo di centrosinistra nel 2015 - sottolinea il vice premier -. Risultato: un 28enne albanese che si era esibito davanti a una ragazzina non avrà conseguenze penali ma solo una multa, come riportato dal Gazzettino di Venezia pochi giorni fa. È un altro regalo del Pd agli italiani a cui cercheremo di rimediare: scriverò subito in questo senso al ministro della Giustizia: giù le mani dalle donne e dai bambini!», dice ancora Salvini, annunciando una lettera in tal senso al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.