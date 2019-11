Roma, Salvini in diretta Fb dal Campidoglio: «Basta con incapacità Raggi e Zingaretti»

«Buon pomeriggio amici siamo in due», Matteo Salvini esordice su Facebook con alle spalle un gabbiano. Il leader della Lega si è presentato in piazza del Campidoglio e ha girato un video in cui spiega: «Siamo qua per commentare la totale incapacità nell'emergenza rifiuti incombente su Roma e sul Lazio. Trentaquattro sindaci delle province di diverso colore politico hanno scritto alla sindaca Raggi per dirgli 'la monnezza tua te la tieni tu'. Sono vicino ai cittadini di tutte le province di Roma e del Lazio che subiscono la totale assenza della sindaca Raggi e di Zingaretti».

Salvini poi ha rilanciato l'appuntamento di domani della Lega per presentare le proposte per Roma e ha concluso: «Spero che possano votare il prima possibile anche i cittadini di Roma e del Lazio perchè non se ne può più di questa incapacità assoluta».

Ultimo aggiornamento: 20:33

