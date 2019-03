Salvini: «Castrazione chimica per i vermi violentatori di Catania»

Mercoledì 27 Marzo 2019, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per i vermi violentatori di Catania, che hanno stuprato una turista, nessuno sconto:!». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo sul caso di violenza di gruppo contro una donna americana avvenuto a Catania.La castrazione chimica è un tipo di castrazione, solitamente non definitiva, provocata da farmaci a base di ormoni, indirizzata alla riduzione della libido e dell'attività sessuale. Fu sviluppata come misura temporanea preventiva per stupratori e pedofili ed è applicata come parte della pena di reati a sfondo sessuale, in diversi paesi, inclusi gli Stati Uniti e Canada, Russia, Polonia, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Norvegia, Spagna, Germania, Francia. Spesso, la legislazione prevede che lo stesso pedofilo possa richiedere la castrazione chimica su base volontaria, talora ottenendo sconti di pena. In Italia non è prevista dalla legge.