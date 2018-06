Salvini: faremo censimento dei rom ma quelli italiani dobbiamo tenerceli

Dopo i migranti Salvini apre il fronte rom e annuncia un censimento su base nazionale. Una misura bollata subito da più parti come "choc" ma che il ministro dell'Interno rivendica: «Qualcuno parla di 'choc'. Perché? Io penso anche a quei poveri bambini educati al furto e all'illegalità», si difende.

Migranti, critiche Onu a Trump LEGGI ANCHE ---->

Parlando a TeleLombardia, Salvini ha prospettato «una ricognizione sui rom in Italia per vedere chi, come e quanti» sono, ossia «rifacendo quello che fu definito il censimento e 'apriti cielò; allora chiamiamola 'anagrafe' o 'fotografia' per capire di cosa stiamo parlando», ha spiegato. «Al ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo l'intervento di Maroni che però risale ormai a 5,6,7 anni fa non si è fatto più nulla, ed è il caos». Per il vicepremier leghista gli stranieri irregolari andranno «espulsi» con accordi fra Stati, ma «i rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa».



E ancora: «Stiamo lavorando anche sulla espulsione dei detenuti stranieri che sono in Italia me serve l'accordo con il paese che se li deve riprendere. Quindi bisogna lavorare con Romania, Albania e Tunisia, che sono ahimè tra i principali paesi per presenze in galera» ha concluso Salvini, evidenziando che «purtroppo i rom italiani te li devi tenere in Italia».

Lunedì 18 Giugno 2018, 14:32 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGI ANCHE ---->