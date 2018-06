Domenica 10 Giugno 2018, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 19:33

Un duro attacco a, che chiude i porti italiani, giunge dasu Twitter: «Salvini chiude i porti. Poi chiuderà le strade. Poi ci chiuderà in casa. Dopodichè, quando non avrà più nulla da chiudere se non i suoi vergognosi profili social, avrà raggiunto il suo obiettivo: un Paese isolato, riportato ai tempi di sua nonna. #IncompetenzaAlPotere #Aquarius»LEGGI ANCHE -----> Salvini chiude i porti italiani