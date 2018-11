Salvini oggi a Napoli. L'intervista al Mattino: «Clandestini via, poi toccherà a chi è pericoloso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 15 Novembre 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 15-11-2018 09:49

Il 2 ottobre Matteo Salvini venne accolto nel rione Vasto con applausi, richieste di selfie e strette di mano. Reazione non scontata a Napoli dove nella scorsa campagna elettorale si provò a scatenare la guerriglia contro il leader della Lega. Il ministro dell’Interno torna oggi per prendere parte a una riunione del comitato per l’ordine pubblico, ma prima sarà di nuovo al Vasto, non una “banlieue” dimenticata, ma un rione nel cuore della città che da troppo tempo è territorio di una delinquenza urbana sempre più padrona del territorio.«Avevo assunto l’impegno di tornare e a me piace mantenere la parola. Ci rivediamo con passi in avanti rispetto all’ultima volta: al Vasto, numeri alla mano, hanno allontanato 140 immigrati e chi comincia è già a metà dell’opera. Ho chiesto inoltre di controllare le telecamere installate in città e a oggi abbiamo in funzione più dell’80 dei sistemi di video sorveglianza ma cercheremo di arrivare al cento per cento».«Per esempio la norma che i motorini sequestrati possano essere venduti o rottamati velocemente è stata inserita per mettere fine all’assurda storia dei depositi zeppi e su cui nessuno poteva intervenire. C’è poi la misura contro i parcheggiatori abusivi e si dà la possibilità di assumere, come chiedeva il comandante del capoluogo, personale della polizia. Previsto poi un fondo di cinque milioni per le città più a rischio che verrà confermato anche nel 2020. Nessun miracolo, ma in un mese e mezzo qualcosa è stato fatto.«Oltre ad allontanare gli immigrati, bisognerà procedere con altri soggetti. Intanto abbiamo rafforzato l’Agenzia per la confisca dei beni della mafia con più personale e più finanziamenti».«Come prima cosa li incontro e ho chiesto loro di portarmi una lista di interventi. È chiaro che non siamo di fronte solo a una questione di ordine pubblico ma c’è bisogno di scuola e lavoro».«La camorra sguazza sulla droga, le scommesse on line e anche sull’immigrazione che resta uno dei loro rami d’azienda. È per questo che la criminalità organizzata si combatte soprattutto aumentando i posti di lavoro e sequestrando ville, azioni, tesori illeciti. Bisogna colpire i portafogli e nello stesso tempo creare occupazione per i ragazzi di Napoli e del resto del Sud. In questa manovra qualche segnale c’è».«Ci stiamo coordinando con la Difesa e l’Ambiente, ognuno dovrà fare la sua parte. Come prima cosa bisognerà incentivare la capacità di assorbimento e smaltimento dei rifiuti perché se si resta indietro è evidente che la criminalità si inserisce nel ciclo. Per quanto mi riguarda stiamo indagando su tutte le infiltrazioni: si può anche inviare l’esercito, ma è chiaro che sarà sempre una soluzione temporanea».