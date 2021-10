Salvini fa autocritica: «Candidati scelti troppo tardi». E fa un "fioretto": «Basta polemiche personali»

Autocritica per la scarsa affluenza alle urne. Invito a "concentrarsi" sui problemi reali del Paese, e poi un "fioretto": «Mai più polemiche politiche». Matteo Salvini, leader della Lega, commenta a caldo, ai microfoni di Rai 1, i risultati che si stanno delineando nelle principali città italiane dopo il voto amministrativo.

APPROFONDIMENTI L'ANALISI DEL VOTO Comunali 2021, centrodestra in difficoltà ovunque. Regge...

Comunali 2021, centrodestra in difficoltà ovunque. Regge l'asse Pd-M5s ma nei grillini si riapre il fronte interno

Comunali, il commento di Salvini

«Sono conteto di essere il primo a commentare, sono abituato a metterci la faccia e non a dare colpe agli altri. Il primo commento è sull'affluenza: la maggioranza delle persone non ha ritenuto utile andare a votare. È per me e tutti un'autocritica. Occorre essere più concreti sulla vita reale. Non possiamo perdere tempo su vicende private», ha detto Salvini. Che ha ragionato: «L'anno prossimo votano 25 capoluoghi di provincia. Il centrodestra dovere di individuare i suoi candidati il prima possibile . Entro novembre bisogna presentarli (ne parlerlo con Silvio e Giorgia): dobbiamo avere 5 o 6 mesi di tempo per spiegare cosa vogliamo fare a Palermo, Genova, Padova, Lecce. Bisogna scegliere presto e insieme».

La scelta dei candidati

Salvini non butta la croce sul risultato ai candidati messi in campo dal centrodestra: «Abbiamo scelto i migliori candidati possibili», riflette. E aggiunge: «Abbiamo due ballottaggi importantissimi: Torino e Roma. Abbiamo 15 giorni di tempo per prepare il cambiamento totale». Invece «abbiamo offerto a bolognesi e milanesi troppo poco tempo per scegliere candidati e programmi». Per Salvini, insomma, il «centrodestra unito vince, ma deve esserlo davvero. E deve fare in fretta». Quindi la promessa: «Il mio fioretto da domani: non rispondere a polemiche personali».