Salvini chiama Mattarella dopo l'attacco di Conte in tv: «Dal premier minacce e bugie»

Matteo Salvini telefona a Mattarella dopo l'attacco di Conte ieri sera in tv. Il leader della Lega ha espresso al capo dello Stato «rammarico e indignazione» per un premier che ha usato la diretta tivù non per informare e rassicurare gli Italiani, ma per insultare le opposizioni (che sono netta maggioranza nel Paese) arrivando perfino a mentire, se non a minacciare». Lo rende noto la Lega.

«Come si fa ad avere un dialogo con chi si comporta così? Roba da regime sudamericano. Dal governo -prosegue la Lega - ci aspettiamo risposte, non polemiche o insulti. Nel corso del colloquio telefonico Salvini ha tra l'altro espresso grande preoccupazione per la situazione economica delle famiglie e delle imprese italiane, che «dopo oltre un mese dalla chiusura non hanno ancora ricevuto un euro di aiuto dal governo e dall'Europa», ribadendo infine la contrarietà della Lega a qualsiasi utilizzo del MES sotto ogni forma.



Ultimo aggiornamento: 12:32

