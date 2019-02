Salvini punta sull’appeal elettorale dell’animalismo e twitta sui cuccioli di cane

Migliaia di cuccioli di cane venivano portati illegalmente in Italia da Slovenia, business da 1 milione.

Polizia di frontiera di Rimini ha smantellato il traffico di animali, facendo scattare 7 mandati di arresto e decine di perquisizioni, ma soprattutto salvando tanti cagnolini. pic.twitter.com/KWCfDf8j2l — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 febbraio 2019

Venerdì 15 Febbraio 2019, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2019 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si era convertito al “gattolicesimo”, cioè alla venerazione dei gattini, Matteo Salvini. E non faceva che parlare del suo amore per i cuccioli di felini. Ora, i cani.«Migliaia di cuccioli di cane venivano portati illegalmente in Italia da Slovenia, business da 1 milione. Polizia di frontiera di Rimini ha smantellato il traffico di animali, facendo scattare 7 mandati di arresto e decine di perquisizioni, ma soprattutto salvando tanti cagnolini». Così twitta il vicepremier e ministro.Conosce bene l’appeal elettorale dell’animalismo, e almeno in questo e d’accordo con Berlusconi, a sua volta senpre pronto a solidarizzare con cagnolini e gattini. In più adesso, per Salvini, ci sono da difendere le pecore sarde. E in Sardegna si vota domenica 24 febbraio.