Salvini: «Da lunedì governo io, fare figli più importante di Pil e spread. La Raggi a Roma è una sòla»

Venerdì 2 Marzo 2018, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 20:22

L'intervista esclusiva di Leggo : «Da lunedì governo io. Ecco cosa farò. A Roma sbagliai a dire di votare la Raggi: è stata una 'sòla'».«Scelta coraggiosa. Per qualcuno pericolosa, ma a me dà soddisfazione se le mamme di Tor Bella Monaca chiedono a me di ripulire il quartiere dallo spaccio. Il tempo passa e si capisce che i problemi dell’Italia si risolvono a livello nazionale e non locale. Era impensabile per quel Salvini degli slogan di tempo fa. Mai al liceo avrei pensato di divenire premier. Sono cresciuto».«Resta la mia città, quella che amo. Ma gli ospedali devono funzionare a Milano e a Roma, le buche di Roma danneggiano anche me. Trovare i cassonetti sempre pieni mi dà fastidio».«Sì, ora mi dicono “c’hai fatto prende ‘na sola: questi sono spariti tutti”».«Non era la reunion dei Pooh. Conta il programma e la squadra, sintesi condivise tra noi. Poi a Berlusconi piace fare la campagna in tv e radio, io ho preferito fare 300 incontri con le persone».«Il dato del record negativo delle nascite è il mio incubo. La lotta al lavoro precario con la flat tax al 15 per cento, non il 23 di Berlusconi, aiuterà le aziende ad assumere senza precariato e dobbiamo copiare il modello francese per gli asili. L’aumento delle nascite è un dato più importante dello spread o del Pil».«Tragedie evitabili, entrambe. Per la violenza sulle donne ho voluto con noi Giulia Bongiorno, madre delle legge anti-stalking. Cambieremo la legge sull’affido. Il gioco al massacro tra coniugi sulla pelle dei figli sarà reato. E lavora alla legge sulla legittima difesa. La legge sarà l’opposto della dottrina americana dell’arma a chiunque: i controlli psichiatrici saranno ferrei. Ma chi è aggredito deve potersi difendere senza rischiare processi».«Io sono vaccinato e ho vaccinato i miei figli. Il vaccino per il morbillo è un dono di Dio. Ma 10 vaccini sono troppi».«Sul trasporto locale si è tagliato troppo. Ma non si può demonizzare la privatizzazione, come fa il M5S».«Fontana vince. Parisi ha un compito più difficile, una coalizione unita lo avrebbe aiutato».«Con noi ne sbarcheranno meno e ne saranno espulsi di più. E saremo più rapidi a dire chi è profugo vero. Se ne espelliamo 17 mila l’anno ci mettiamo 30 anni».«I social e il 2.0 sono ossigeno: l’unica piazza davvero libera, altro che storie. E l’unico luogo dove i giovani si informano. Ma capisco il tema dell’isolamento da web. Ai miei figli consento l’uso nel weekend. E al governo vieterò lo smartphone in classe».