Salvini a Vinitaly: «Riduzione fiscale nel Def, Tria deve rispettare il contratto»

MANIFESTAZIONE SOVRANISTA

«A metà maggio a Milano faremo una grande manifestazione delle forze sovraniste dei Paesi dell'Unione Europea, in piazza Duomo». Salvini rilancia la sua ferma volontà di «cambiare l'Europa» con Marine Le Pen e gli altri leader della destra. E a chi gli ricorda che queste forze politiche, con cui la Lega stringe alleanze elettorali, siano quelle che minimizzano o negano l'Olocausto, Salvini risponde: non mi interessa il passato, siamo per la democrazia e per i diritti ma l'Europa si cambia solo con chi non l'ha governata in questi anni.