Salvini: «Chiuso accordo su premier e squadra di ministri, ora no veti»

Accordo chiuso. «Stamattina abbiamo chiuso l'accordo sul premier e sulla squadra di ministri». Lo dice il leader della Lega Nord Matteo Salvini a Fiumicino. Un nuovo incontro sI è tenuto in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'obiettivo è stato raggiunto, quello dell'accordo sul nome del primo ministro, ultimo ostacolo alla nascita del governo giallo-verde. Domenica, quindi, decisiva. Il faccia a faccia, durato poco più di un'ora, è terminato all'ora di pranzo. Nel corso della giornata i due leader hanno avuto anche una serie di contatti telefonici. Visti gli esiti di oggi, il Quirinale domani mattina convocherà i gruppi di Lega e Movimento Cinque stelle. Secondo quanto si è appreso da fonti politiche le due delegazioni potrebbero salire al Colle domani pomeriggio.

Il premier non sarò io e nemmeno Di Maio





Se io e Di Maio abbiamo chiamato il Colle per comunicare il nome del premier? «Aspettiamo che arrivi un segnale dal Quirinale». Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della visita al gazebo del Carroccio a Fiumicino.

Per Palazzo Chigi «abbiamo scelto un nome equilibrato che soddisfa noi e loro», afferma il leader della Lega. Fdi nel governo? «A me piacerebbe, in un governo che vuole cambiare regole, ci starebbe bene, ma non posso far violenza a nessuno», continua Salvini, spiegando che dopo aver incontrato Di Maio questa mattina parlerà personalmente con Berlusconi e Giorgia Meloni.



«Un ministero per Famiglie e Disabilità e un ministero per il Turismo», dice Salvini annunciando le due novità ministeriali del governo M5S-Lega. Se l'Ue non ci concede flessibilità? «Andremo a trattare, noi non siamo la Grecia - continua il leader leghista - abbiamo un potere contrattuale, una forza economica maggiore di altri Paesi».

», aggiunge. E ancora. «Speriamo che nessuno metta veti su una scelta che rappresenta la volontà della maggioranza degli italiani».