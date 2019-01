Diciotti, Salvini: «M5S vota sì a richiesta di processo? Non ho bisogno di aiutini»

Non ho bisogno di aiutini nascosti».commenta così a RTL la decisione deldi votare sì in Senato alla richiesta di processo nei confronti del vicepremier in relazione all'inchiesta sullo sbarco della nave. Una decisione che i 5 Stelle hanno annunciato dopo che l'alleato leghista ha detto di non essere nessuno per non farsi processare.LEGGI ANCHE«I Cinque Stelle decidano con coscienza. Come voteranno M5S, Pd o Fi lo lascio decidere a loro - ha sottolineato il capo del Viminale -. Ma è normale che un ministro dell'Interno, con l'appoggio di tutto il governo, venga processato per aver fatto quello che ha promesso in campagna elettorale?».