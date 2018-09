Sabato 8 Settembre 2018, 15:01 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2018 16:00

Matteo Salvini diventa zio. E il lieto evento si consuma mentre lui è a Cernobbio. Il vicepremier ne approfitta per scherzare con gli altri ospiti. «Scusate se guardavo il telefonino, non è per un avviso di garanzia, ma perché è nato mio nipote. Quando sarà grande mi chiederà se l'ho visto nascere e io gli risponderò di no perché ero a Cernobbio, quindi avrà sempre in odio Cernobbio». Così Salvini ha ironizzato dal palco del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il nome del bambino, nato all'ospedale Buzzi di Milano, è. Salvini nel suo discorso ha parlato anche di demografia e delle previsioni a livello internazionale partendo proprio dal caso di sua sorella che, ha scherzato, ha fatto salire la natalità in Italia.