Salvini (dopo le dimissioni di Durigon) cerca la rivincita: ora la delega sui migranti

Il giorno dopo le dimissioni di Claudio Durigon a far rumore è il silenzio della Lega. Nessun esponente di partito o di governo del Carroccio si espone per difendere o commentare la decisione dell'ormai ex sottosegretario che ha scritto una lunga lettera aperta forse anche per trovare quella solidarietà che invece langue. L'unico a parlare è l'ex sottosegretario Edoardo Rixi, che fu costretto a dimettersi nel Conte1 per un'inchiesta dalla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati