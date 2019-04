Ecco cosa mi hanno dedicato oggi i centri sociali... È normale?

Bacioni anche a loro.

Direzione Sicilia, buongiorno amici.☀️ #25aprile pic.twitter.com/a1GYoC0Ds6 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 25, 2019

Giovedì 25 Aprile 2019, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2019 10:04

. Queste, 74esimo anniversario della liberazione d'Italia. Lo ha denunciato lui stesso in un video pubblicato su Twitter. «Questo il 25 aprile di alcuni comunisti dei centri sociali milanesi, parto per la Sicilia, bacioni anche a voi».«Ecco cosa mi hanno dedicato oggi i centri sociali...», scrive il vicepremier presentando il filmato. «È normale? Bacioni anche a loro. Direzione Sicilia, buongiorno amici». Salvini che ha anche affermato come il 25 aprile «non è solo la festa dei comunisti: mi aspetto rispetto».