Salvini ospite della Federcuochi: «Mangiare italiano è un atto politico»

Martedì 25 Settembre 2018, 17:26 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2018 17:42

Il ministro dell'Interno, ospite della, ieri sera ha presentato il team azzurro che avrà l'onore di rappresentare l'Italia e la sua grande cucina alla Coppa del Mondo in Lussemburgo. «Vediamo di recuperare un po' di terreno perduto e di seguire come istituzioni, come Paese, i Campionati Mondiali in Lussemburgo, perché è arte, è tradizione, è lavoro, è cultura, è identità, è salute. Mangiare italiano, comprare italiano, cucinare italiano è un atto politico», ha dichiarato.Il Gourmet Dinner Show, organizzato per l'occasione nella bellissima Terrazza Caffarelli, in Campidoglio, ha portato in tavola le strepitose creazioni della Nazionale Italiana Cuochi, capitanata da Walter Dalla Pozza, che ha offerto una degustazione dove il talento dei suoi chef si è unito all'indiscutibile valore dei prodotti nostrani.«È un’occasione per incontrarsi, ma anche un modo per comunicare un mondo forse lontano da quanti non abbiano competenze tecniche avanzate sulla cucina» ha dichiarato il Presidente FIC Rocco Pozzulo. «Un contesto, quello dei concorsi internazionali, non trascurabile - ha ribadito lo Chef Seby Sorbello, che organizza l’evento come responsabile commerciale della FederCuochi - se solo pensiamo a quale importante veicolo d’innovazione e diffusione dei prodotti siano queste vetrine in un mercato globale».