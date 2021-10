Salvini: «Delega fiscale è patrimoniale, non firmo assegni in bianco. Lega è dentro la maggioranza, se vogliono escano Letta e Conte»»

Fisco. Sembra non ricucirsi lo strappo della Lega sulla riforma. «Non firmo un assegno in bianco e non mi basta che il ministro dell'Economia mi dica che gli aumenti saranno dal 2026», la posizione del leader del Carroccio, Matteo Salvini, parlando della delega fiscale e l'ipotesi di un rialzo delle tasse sulla casa, ai cronisti fuori dal Senato, all'indomani del botta e risposta con Mario Draghi. «Questa è una patrimoniale su un bene già tassato», ha aggiunto. E sul rapporto con il governo dopo il mancato voto sulla delega fiscale: «No, no la Lega è dentro (la maggioranza, ndr). Se vogliono, escono Letta e Conte perché il Parlamento ha dato la fiducia a Draghi per abbassare le tasse non per aumentarle».

Riforma Fisco, Draghi: «Lega assente in Cdm? Spiegherà Salvini». La replica: «Cambi metodo, non è l'oroscopo»

Salvini: «La delega fiscale è una patrimoniale»

«Contiamo - ha proseguito Salvini - che il Parlamento, che può intervenire, modifichi questi passaggi e tolga qualsiasi ipotesi di riforma del catasto e di patrimoniale sulla casa dalla delega fiscale».

«Sostegno a governo se riduce le tasse»

Il leader della Lega avverte: «Il passaggio che porta all'emersione del nero e dell'abusivo va benissimo, ma ogni possibilità attuale o futura di un aumento della tassa sulla casa non potrà mai avere il sostegno della Lega. Il sostegno della Lega al governo non è in discussione quando si tratta di tagliare le tasse».

«La lega non ha votato la delega fiscale perché al comma 32 dell'articolo 7 c'è scritto, alla lettera A, che è previsto un aumento possibile delle tasse sulla casa con queste parole: "Il governo è delegato alla riforma del catasto per attribuire a ciascuna unità immobiliare, e al relativo valore patrimoniale, una rendita attualizzata". E alla lettera B prevede "meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e della rendita delle unità immobiliare urbanè. Io sono in questo governo per ridurle le tasse non per aumentarle"», ha sostenuto Salvini.