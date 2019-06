«Non permetteremo che a Bruxelles qualcuno impedisca la crescita del Paese», ha continuato Salvini a margine della cerimonia per l'anniversario della Guardia di Finanza. «Non ci sarà alcuna manovra correttiva. Prima vengono le garanzie per gli italiani e poi per tutti gli altri», ha aggiunto.

Venerdì 21 Giugno 2019, 12:53 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2019 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA