Sabato 30 Marzo 2019, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2019 17:36

- Proprio durante il Congresso di Verona dove si sta parlando di "famiglia" , a Lucca è spuntato un murales (e provocazione) per il vice premiere il ministro della famiglia Lorenzo Fontana. Entrambi sono ritratti insieme a un bambino per un ritratto perfetto di famiglia arcobaleno. Proprio questo è il titolo che lo street artist Random Guy ha dato alla sua opera apparsa su un muro di un palazzo di via Fillungo.