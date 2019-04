Lunedì 22 Aprile 2019, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2019 12:14

Risponde Matteo Salvini . «Sono polemiche fondate sul nulla, questa mattina ho pubblicato la foto di tre peluche che ho portato in gita per mia figlia e hanno polemizzato anche sui peluche. Se la sinistra si attacca alle foto per polemizzare vuol dire che stiamo lavorando bene». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle polemiche suscitate dalla sua fotografia con un mitra.