Salvini: «Solidale con i giornalisti, ma non con chi ha pregiudizi»

«Solidarizzo con i colleghi giornalisti che fanno bene il loro lavoro, non con chi applica pregiudizi». Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando, a margine della sua visita a Eicma, a Milano, i duri commenti nei confronti dei giornalisti da parte di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista dopo l'assoluzione della sindaca di Roma, Virginia Raggi. «Faccio il giornalista e apprezzo la libertà di pensiero e critica - ha aggiunto -, ma a volte non c'è informazione ma pregiudizio nei confronti di questo. Ma me lo tengo per me e vado avanti».

Domenica 11 Novembre 2018, 12:15 - Ultimo aggiornamento: 11-11-2018 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA