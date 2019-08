Salvini e Berlusconi sempre più lontani. Il Cav si smarca: «Italia regalata alla sinistra»

E i leghisti tengono a marcare le differenze: «Noi abbiamo le nostre manifestazioni», ha detto il sottosegretario Claudio Durigon, lasciando intendere un: «e quelli di Fratelli d'Italia le loro». Le divisioni non sono solo di strategia e di tattica. Non c'è bisogno di interpretare le mosse dei tre partiti per scovare le differenze.«Il fatto che la Lega abbia riproposto di resuscitare l'esperienza gialloverde rappresenta per noi un problema politico molto serio, su cui gli elettori di centrodestra devono riflettere seriamente, perché così si è consegnato il Paese alla sinistra».E infatti il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, ha risposto sullo stesso tono: «Noi, a differenza di altri non abbiamo mai governato insieme a Pd», come è avvenuto, per esempio, con il governo di Enrico Letta. All'opposizione, nonostante le alleanze in diverse regioni, convivono visioni diverse della missione politica da portare avanti. Berlusconi lo ha ripetuto: «Solo Forza Italia può essere il centro pensante ed operativo per riformare il centrodestra. Solo noi siamo continuatori della tradizione liberale, democratica e garantista. Dobbiamo rilanciare quel centrodestra in cui avevano piena cittadinanza le idee della destra democratica e del regionalismo, non un'alleanza di sovranisti e populisti».La sensazione è che i tre partiti di centrodestra stiano cominciando a segnare il territorio, a marcare le distanze per rendersi riconoscibili a quel bacino di consensi che, prima o poi, da alleati o da avversari, saranno chiamati a contendersi. I sondaggi, come quello fatto da Youtrend per Sky, certificano una realtà consolidata da tempo: la Lega saldamente in testa, al 31,9 per cento, poi Fdi all'8,8 per cento e dietro Forza Italia, al 6,8 per cento. Ma questa estate politicamente surreale potrà influenzare anche la percezione degli elettori. I giochi si possono riaprire. Anche nel centrodestra gli equilibri possono cambiare.