Il gelo di Salvini: «Governo M5S-Pd? Mamma mia»

Un governo M5S-Pd? Salvini vuole fare tutto il possibile per evitarlo. Il leader del Carroccio lo assicura all'indomani del messaggio inviato al Di Maio con la scelta di salire al Colle per le consultazioni con Forza Italia e Fratelli d'Italia. «Governo Di Maio-Renzi, governo 5Stelle-Pd? Mamma mia... Sto facendo e farò tutto il possibile per cambiare questo Paese, con coerenza, serietà e onestà, ascoltando tutti. Una cosa è certa: o nasce un governo serio, per ridare lavoro, sicurezza e speranza all'Italia, oppure si tornerà a votare, e noi stravinciamo», ha detto Salvini.

Sabato 7 Aprile 2018, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2018 14:52

