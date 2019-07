Salvini lancia Fontana ministro agli Affari europei, pressing M5S su Di Maio: lasci il Mise

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 10 Luglio 2019, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La pazienza è esaurita». Matteo Salvini non ne può più del muro di gomma alzato da Giuseppe Conte per rinviare quanto più possibile la nomina del nuovo ministro dell'Europa. Il capo della Lega l'ha fatto capire, senza troppi giri di parole, annunciando urbi et orbi di avere «proposto al premier il nome» del successore di Paolo Savona (nel frattempo transitato alla Consob) e di aspettare «l'okay con urgenza». Già nel Consiglio dei ministri di domani.