Il vicepremier Salvini non ha gradito il richiamo del Colle sulla manovra. «Stiamo smettendo di governare il Paese da servi come ha fatto per anni la sinistra. La manovra economica stavolta la facciamo da Roma e per gli italiani», ha detto dal palco della festa della Lega a Latina dopo aver promesso che cambierà la legge Fornero. Ha poi aggiunto: «questo lo devono capire a Bruxelles, a Berlino e anche in qualche colle di Roma...». Il riferimento a Sergio Mattarella é stato accolto da fischi e buu dalla folla.

Sabato 29 Settembre 2018, 21:09 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 21:23

