Salvini con Le Pen contro Juncker-Moscovici nemici dell'Ue

Lunedì 8 Ottobre 2018, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 11:55

Matteo Salvini e Marine Le Pen, nuovo asse contro l'Europa. «Condividiamo la stessa idea dell'Europa, dell'agricoltura, del lavoro, della lotta all'immigrazione», ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno a un convegno dell'Ugl «Crescita economica e prospettive sociali in un'Europa delle Nazioni», alla presenza della leader dell'estrema destra francese. «Siamo contro i nemici dell'Europa che sono Juncker e Moscovici, chiusi nel bunker di Bruxelles», ha aggiunto Salvini.«Condivido con Le Pen valori, principi, coerenza orgoglio. A fine maggio avremo la rivoluzione del buon senso», ha aggiunto Salvini.«L'Ue ha calpestato i valori della solidarietà: ora siamo in un momento storico. A maggio riusciremo ad arrivare a un'Unione che parta da nuovi valori contro la mondializzazione. È una lotta che portiamo avanti con Matteo Salvini convinti della necessità di un'alternanza in Europa», ha detto la presidente del Rassemblement National.«Da qui a maggio i popoli europei si renderanno conto che il diritto al lavoro viene prima di tutto: 60 milioni di italiani sosterranno il Paese a prescindere da Bruxelles», ha continuato il ministro dell'Interno.«Non penso a un Europa senza regole, ma che investa sul lavoro, sulla felicità, non schiava dello zero virgola, che non risparmi sui diritti sociali. Io e Le Pen stiamo raccogliendo l'eredità sociale della sinistra che ha tradito i suoi valori, difendiamo i precari che la sinistra ha dimenticato», ha sostenuto Salvini. «Nelle loro sezioni, in Italia come in Francia, ci sono più banchieri che operai», ha aggiunto.«L'incontro tra Saviano e Macron? Spero solo che non si siano fatti un selfie svestiti, come usa fare Macron di recente...». È poi la battuta del vicepremier e ministro dell'Interno contro il presidente francese.