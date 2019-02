Scontro con Parigi, Salvini invita l'omologo francese: «Parliamo dei dossier aperti»

interviene in prima persona sul caso dello scontro con la Francia e scrive all'omologo d'Oltralpe Christophe Castener per invitarlo a Roma «per un confronto ed un proficuo scambio sui dossier aperti». e per «confermare una concreta volontà di collaborazione».Italia e Francia, scrive il vicepremier e titolare del Viminale, «da sempre condividono solidi rapporti bilaterali, con particolare riferimento ai campi della sicurezza, del terrorismo e dell'immigrazione». Rapporti che «possono e devono ulteriormente essere sviluppati nell'interesse strategico reciproco».Nella lettera Salvini anticipa che da parte dell'Italia c'è un «vivo interesse» per la collaborazione offerta dalla Francia «a proposito dei rimpatri dei migranti economici». «In attesa di incontrarla personalmente in una data che i nostri uffici potranno concordare - conclude il ministro - voglia gradire i sensi della mia stima, unitamente ai saluti più cordiali».