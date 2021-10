Matteo Salvini, sgarbo a Giorgia Meloni: alta tensione a destra prima delle Comunali

La fotografia è la stessa: stesso palco, stessa posa (col pollice alzato in segno di vittoria), stessi sorrisi, stessi convenuti. Salvo uno: in una foto per lanciare il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, c’è Matteo Salvini; nell’altra, proprio al posto del capo leghista, compare Giorgia Meloni. Al di là delle precisazioni successive («Ricostruzioni surreali, siamo uniti e compatti, nessuna polemica: ci vedrete fianco...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati