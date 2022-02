Salvini, governo: «Rimpasto? Alcuni ministri non brillano ma non è momento di critiche»

È domenica mattina, Matteo Salvini comincia a picconare e offre la metafora calcistica. Da più di una settimana il dibattito interno alla coalizione di centrodestra è apertissimo e a tratti molto acceso. Il segretario della Lega ha detto che l'alleanza non c'è più. Giorgia Meloni chiede a Salvini di essere chiaro e di far sapere da che parte sta, il centrodestra può essere maggioritario, dice al Messaggero anche il suo capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida. Dalle parti di Forza Italia la situazione è più complessa ancora con Silvio Berlusconi che sta progettando l'occupazione di nuovi spazi, anche esterni alla coalizione classica. E non ha risparmiato critiche molto dure alla leader di Fratelli d'Italia.

Forza Italia e Lega stanno anche al governo, e non è un particolare trascurabile. Le tensioni politiche, ed elettorali, si riverberano anche e soprattutto lì: nel governo. E così di domenica mattina Salvini comincia a picconare l'esecutivo e si scaglia contro «ministri che non brillano».

Poi arriva l'autoanalisi sulla coalizione e così anche il parallelo con il derby di San Siro di ieri. «Quello che è mancato al centrodestra in questi mesi è il gioco di squadra. Ieri c'è stato il derby Inter-Milan. Con i singoli l'Inter era più forte. Ha vinto il Milan avendo singoli probabilmente meno forti ma è perché ha giocato di squadra. Ecco, il centrodestra ha giocato con i singoli in questi mesi e ha perso, prima alle amministrative e poi non ha fatto bella figura con l'elezione del presidente della Repubblica». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini ospite di Radio 24.

Il Nuovo Centro guardato con sospetto

«Con tutti coloro che si sentono alternativi alla sinistra, tutti. Quindi se Renzi e Mastella sono a sinistra, governano con la sinistra e sono stati eletti con la sinistra, non possono essere miei interlocutori. Per gli altri non escludo nessuno. Io preferisco il gioco di squadra e non dico no a nessuno», ha detto Salvini rispondendo a una domanda di Maria Latella su Radio 24, su chi siano gli interlocutori della Lega per un progetto di rafforzamento del centrodestra.