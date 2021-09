«Salvini mullah padano», il post di insulti della preside: «Solo una leggerezza»

TREVISO - L'insostenibile leggerezza di Facebook stavolta è quella di un mime che ritrae il leader della Lega, Matteo Salvini, in guisa di mullah talebano con tanto di nome arabeggiante, la cui ironia non va certo per il sottile: Ommemerd, capo dei Talebani padani. Se a condividerlo sulla propria pagina facebook fosse stato un profilo qualunque, sarebbe forse scivolato chissà dove nei bassifondi dei social dove abbondano insulti e offese. Ma...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati