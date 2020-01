«Martedì 18 febbraio sarò in Campania, a Napoli, ostaggio dei due 'De', De Magistris e De Luca, Prepareremo l'alternativa per mandarli a casa...». Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb, annunciando nel mese di febbraio un tour in quindici città, tra cui Napoli.

