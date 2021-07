Offese a Salvini, condannati cantante e compositore dei 99Posse

Sono stati condannati per diffamazione: Luca Persico, detto 'o Zulù, e Marco Messina, compositore dei 99Posse. Devono pagare 8mila euro, più un risarcimento e le spese legali per alcune frasi contro Matteo Salvini, pronunciate nel 2015, alla vigilia di un comizio del leader della Lega a Napoli. Quelle espressioni sono state giudicate «offensive e minacciose». «La decisione è del Tribunale di Napoli. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni», fa sapere la Lega attraverso una nota. E l'avvocato difensore di Salvini, Claudia Eccher, commenta: «Siamo soddisfatti, lo scudo dell'arte invocato dai 99Posse non protegge e non legittima ogni messaggio e in particolare quelli di odio alla persona».

