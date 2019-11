Migranti, Salvini indagato di nuovo per sequestro di persona per il caso Open Arms

Matteo Salvini finisce di nuovo sotto indagine per sequestro di persona. La Procura di Agrigento ha iscritto il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno nel registro degli indagati per il caso Open Arms. La nave della Ong venne tenuta ferma al largo di Lampedusa con 164 persone a bordo nell'agosto scorso.

Salvini è accusato di sequestro di persona e omissioni di atti d'ufficio, come scrive oggi Repubblica. Già un anno fa l'ex ministro era finito sotto inchiesta per un caso analogo, per la nave Diciotti. Il fascicolo è già, per competenza, sul tavolo del Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi che entro 15 giorni dovrà decidere se confermare l'ipotesi di reato o chiedere l'archiviazione e mandare il fascicolo al Tribunale dei ministri.

