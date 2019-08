​Salvini, quando il gioco si fa duro scende in campo direttamente Morisi

Domenica 18 Agosto 2019, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2019 12:22

Per Matteo Salvini , dopo la giornata di sabato divisa fra il relax in campagna e lo scontro con Giuseppe Conte sul caso Open Arms, ora c'è la necessità di intervenire. Ed è legata a due fattori: definire una strategia in vista dell’intervento del premier martedì in Senato; ostacolare la trattativa ormai avviata fra 5 stelle e Pd per la nascita della nuova maggioranza e del nuovo governo. Luca Morisi , il capo della cosiddetta Bestia cioè la macchina comunicativa del Capitano , in un tweet ha detto che oggi Salvini parlerà. E non sono usuali annunci così da parte di Morisi. Ma negli ultimi giorni Salvini ha subito fin troppo e deve rilanciare la sua azione politica.È atteso nelle prossime ore un suo intervento - un Facebook Live - con cui potrebbe nuovamente tendere la mano ai 5 stelle per proseguire nell’azione di governo. Questo dice Morisi. Il quale avverte il popolo leghista sulla narrazione, a suo dire distorta, che avviene sui media. “Non credete a quello che dicono sui giornali o nei talk show: in questi giorni ho letto e sentito tali e tante stupidaggini, retroscena inventati di sana pianta, presunti mugugni qua, presunte manovre là... Che ridere! Ascoltate sempre e solo la voce diretta del Capitano”. Dà poi appuntamento a un “Live” social. In più Salvini prevede per oggi due appuntamenti. Alla “Caffè della Versiliana” alle 18.30 a Marina di Pietrasanta e alla Festa della Lega Toscana alle 21 a Massa.