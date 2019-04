Vertice Salvini-Orban il 2 maggio a Budapest: «La nuova Europa difenderà i suoi confini»

Martedì 30 Aprile 2019, 14:33 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 17:02

Il 2 maggio a Budapest il grande incontro: tra Matteo Salvini e Viktor Orban. Da settimane il leader leghista prepara l’evento. «Con Orban stiamo lavorando per nuova Europa che difenda i suoi confini». Questo il senso dell’operazione.L’ultimo incontro ufficiale tra i due è stato ad agosto del 2018, quando Orban definì Salvini un “eroe”. Da quel momento nessun incontro, selfie o photo opportunity. Il “Viktator” ha disertato (i leghisti dicono non è stato invitato) la reunion dei sovranisti organizzata dal ministro dell’Interno a Milano a inizio aprile.Ma entrambi hanno bisogno dell’altro. Per Salvini, Orban è il tramite dentro il Ppe per arrivare all’alleanza di governo Ue, dopo il voto europeo del 26 maggio, tra sovranisti e popolari. Per Orban, Salvini e il mondo populista di cui il capo del Carroccio è l’esponente più forte sono i partner migliori per dargli un ruolo sullo scacchiere europeo e non solo interno al suo Paese, l’Ungheria in lotta contro i migranti.