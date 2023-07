Salvini, il marito di Feliciana lo accusa dopo il post sulla morte della moglie: «Nostra figlia si chiama Carola, ricordi?»

Ieri sulla pagina Facebook di una libreria barese, la libreria “Prinz Zaum” è arrivato il messaggio di Gabriele, il marito di Feliciana Chimenti, morta a 44 anni nel pomeriggio dello scorso 16 luglio, a causa di un tumore scoperto dopo la nascita della seconda figlia. Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri, nei giorni scorsi ha pubblicato un lungo post dedicato all’artigiana della moda del quartiere Madonnella, per gli amici e i clienti “Fely”.

Il post pubblicato su Facebook da Matteo Salvini

Nel suo post il leader della Lega, oltre ad esprimere il proprio cordoglio alla famiglia, aveva elogiato la donna per aver scelto di non sottoporsi alla chemioterapia durante la gravidanza per il bene della sua bambina.

Secondo quanto riportato da molti giornali infatti, la donna avrebbe saputo della malattia durante la gravidanza e sarebbe morta per salvaguardare la vita di sua figlia. Notizia subito smentita dal marito Gabriele con un post, diventato anche occasione per una critica politica contro Salvini: «Mia moglie ha scoperto la cosa solo dopo aver partorito la nostra secondogenita e si è sempre sottoposta a tutte cure», si legge nel post.

«Noi (io e la mia famiglia), siamo il tuo opposto, bianco/nero, nord/sud, destra/sinistra, salato/dolce. Per cui, se mai dovessimo stilare un elenco di persone da cui non vogliamo abbracci/pietà/compassione, non te la prendere, ma il tuo nome sarebbe sicuramente sul podio», si legge ancora. «Un’ultima cosa, sai la bambina da voi citata come si chiama? Carola. Nome ispirato da 3 guerriere, le due nonne (Carmelina/Laura) e Carola Rackete. Te la ricordi veo?», infine, Gabriele spiega la scelta del nome dato alla piccola, alludendo a quella Carola Rackete, capitana della Sea Watch che forzò il blocco a Lampedusa imposto proprio dal leader della Lega quando era ministro dell'Interno.