Governo: offerta di Salvini, dubbi del Colle

Sabato 5 Maggio 2018, 07:59 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2018 10:30

Se la percentuale di gradimento di Sergio Mattarella sale (66%, fonte Piepoli), mentre i partiti continuano nelle «manifestazioni di body building» (fonte, Osvaldo Napoli, FI), vuol dire che la soluzione del governo di tregua diventa sempre più l'unica via possibile. Seppur complicata, irta di incognite e costellate di polemiche e distinguo, l'ipotesi guadagna sostenitori. L'obiettivo resta sempre quello di mettere su un governo che possa arrivare al 2019. In tempo per mettere al sicuro i conti pubblici, affrontare alcuni importanti appuntamenti europei e internazionali dove si discute di migranti e dazi e, magari, rimettere mano alla legge elettorale in modo da non ritrovarsi, dopo il voto, nella stessa situazione di oggi.LE URNEMalgrado continuino le scaramucce, nel Pd sono tutti «pronti - come sottolinea Maurizio Martina - a sostenere lo sforzo del presidente Mattarella». Un po' più implicita e articolata l'apertura della Lega. Matteo Salvini continua a giocare a nascondino con alleati e grillini. A questi ultimi ripropone un'alleanza, che il M5S ora esclude, mentre rassicura Berlusconi sulla volontà di evitare un ritorno a breve alle urne. Ragionamenti che Salvini fa al telefono anche con Matteo Renzi che, scongiurata l'ipotesi di un governo politico Pd-M5S e raggiunto il massimo di freddo con il Quirinale, sta ora facendo di tutto per cercare di aiutare il tentativo che Mattarella avvierà lunedì con l'ultimo giro di consultazioni.