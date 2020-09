Salvini, sabato il processo Gregoretti. In piazza a Catania anche Meloni e i forzisti

Nelle stesse ore in cui Matteo Salvini sarà nell'aula del tribunale di Catania per l'udienza preliminare sul cosiddetto caso Gregoretti, il centrodestra unito si ritrova in piazza nella città siciliana, per manifestare solidarietà al leader della Lega che, come dice Giorgia Meloni, «ha fatto quello che la maggior parte degli italiani chiedeva: difendere i confini nazionali».

Il tam tam mediatico sull'appuntamento di Catania è iniziato ormai da diversi giorni sui canali sociali dei leghisti tanto che la manifestazione in programma sabato mattina dal titolo «Catania, capitale europea della libertà» arriva a conclusione di tre giorni di dibattiti e confronti organizzati dal partito: «Gli italiani scelgono la libertà» è il titolo della tre giorni di eventi che si aprirà giovedì primo ottobre per concludersi proprio sabato con una maratona oratoria che vedrà alternarsi sul palco esponenti politici nazionali e siciliani e che si chiuderà con l'intervento del leader della Lega. E nonostante i mugugni dopo il voto delle regionali, a Catania il centrodestra ritroverà la sua unità.

Silvio Berlusconi ha chiamato gli azzurri dicendo loro di andare sabato in piazza con la Lega così come sarà presente la leader di Fdi insieme ad una delegazione del suo partito. Nel frattempo l'ex ministro dell'Interno ostenta tranquillità: «Contrapporremo ad un processo che qualcuno ha voluto istituire le idee per il futuro dell'Italia», spiega. Non solo, Salvini si dice pronto in caso il suo partito tornasse al governo a rifare tutto quanto: «Ho riletto tutto quello che abbiamo fatto. Io non è che lo rifarei, lo rifarò. Secondo me - aggiunge - non è stato commesso nessun reato, quindi non dovrei essere processato né io né nessun altro».



Quando si trova una piazza così bella un lunedì pomeriggio a Castelfranco Veneto (Treviso), significa che c’è voglia, entusiasmo, energia.

Grazie 😊

P.s. Ci vediamo alle 19.30 a Portogruaro (Venezia)! pic.twitter.com/B28TflG098 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 28, 2020



L'appoggio di Giorgia Meloni «Sabato 3 ottobre in occasione del processo a Salvini sarò personalmente a Catania insieme ad una delegazione di Fdi per portare la nostra solidarietà al segretario della Lega e per ribadire un concetto a noi fondamentale: un ministro non può essere processato per aver fatto cio che la maggior parte degli ialiani chiedeva, per aver difeso la legge italiana e aver difeso i confini nazionali dall'immigrazione illegale», ha detto Giorgia Meloni in un video sui suoi canali social.

