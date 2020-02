Migranti, Matteo Salvini: «Vogliono processarmi anche per la nave Open Arms. Le provano tutte per fermarmi ma non mollo». È lo stesso leader della Lega a dare notizia della richiesta di processo formulata per il caso dei migranti bloccati a borrdo della nave Open Arms: «Mi è arrivata un'altra richiesta di processo perché ad agosto ho bloccato lo sbarco di clandestini dalla nave di una Ong spagnola. Ormai le provano tutte per fermare me e impaurire voi: vi prometto che non mollo e non mollerò, mai».

